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КХЛ

Дацюк с высокой вероятностью продолжит карьеру в клубе КХЛ "Автомобилист"

По словам агента 40-летнего хоккеиста, варианты с трудоустройством в НХЛ также не исключаются
Павел Дацюк Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Павел Дацюк
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 5 июня. Нападающий Павел Дацюк с высокой вероятностью подпишет контракт с екатеринбургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в интервью газете Detroit Free Press.

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В мае Дацюк объявил об уходе из петербургского СКА, за который выступал с 2016 года, в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года.

"Мы встретимся через несколько дней, чтобы обсудить варианты на будущее, - сказал Мильштейн. - Очень вероятно, что Павел исполнит обещание сыграть в своем родном городе в России (Дацюк родом из Екатеринбурга - прим. ТАСС). Возможность продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге [НХЛ] также не исключается".

До прихода в СКА Дацюк с 2001 по 2016 год играл в НХЛ в составе "Детройта", дважды став обладателем Кубка Стэнли. Он также является олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2012).

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