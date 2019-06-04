Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии

ТАСС, 5 июня. Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия). В полуфинальных встречах, которые будут сыграны 5 и 6 июня, встретятся сборные Португалии и Швейцарии, а также команды Англии и Нидерландов.

Создание турнира было утверждено в октябре 2017 года, а матчи проводились с 6 сентября по 20 ноября 2018 года. В его основе лежит принцип повышения и понижения в классе - все 55 европейских сборных разделили на четыре лиги по рейтингу европейской квалификации на чемпионат мира - 2018. Участниками высшего дивизиона стали 12 лучших национальных команд Европы, ниже расположились еще 12 коллективов, а в лигах C и D - 15 и 16 сборных соответственно. В каждом из четырех дивизионов разыгрывают по одной путевке на чемпионат Европы 2020 года, на них будут претендовать по четыре лучшие команды из числа тех, которые не сумеют выйти в финальную часть турнира через отборочные матчи (проходят с марта по ноябрь 2019 года - прим. ТАСС).

Сборная России в этом розыгрыше выступала во второй по силе лиге турнира и не смогла завоевать путевку в высший дивизион на следующий сезон. Команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова заняла второе место в группе со сборными Швеции и Турции. Если россияне не смогут пробиться на Евро-2020 по итогам квалификации, то у них будет шанс побороться за путевку в лиге B с еще тремя командами.

В УЕФА приняли решение о создании Лиги наций для повышения спортивной борьбы между сборными, насыщения календаря национальных команд, а также предоставления дополнительной возможности завоевать путевку на чемпионат Европы. Главная мотивация для коллективов из лиги A - выход в "Финал четырех" и борьба за трофей, для сборных из нижних дивизионов - шанс завоевать повышение в классе, а также возможность участвовать в матчах против команд, которые близки по уровню. При этом турнир должен способствовать повышению интереса к футболу со стороны болельщиков.

Все о "Финале четырех" Лиги наций

Четверка участников турнира в Португалии была определена по итогам выступления команд в лиге A. Голландцы в своей группе обошли соперников из Франции и Германии. Швейцарцы оказались сильней команд Бельгии и Исландии. Португальцы превзошли сборные Италии и Польши, а англичане - футболистов из Испании и Хорватии.

Стоит отметить, что на проведение финального турнира Лиги наций - 2018/19 претендовали также Италия и Польша. 3 декабря 2018 года исполком УЕФА объявил хозяйкой соревнования Португалию. Тогда же состоялась жеребьевка, определившая пары полуфиналистов.

Хозяева турнира сыграют со швейцарцами в Порту на стадионе "Драгау", который вмещает 52 202 зрителя, также здесь пройдет финал Лиги наций. Второй полуфинал и матч за третье место состоятся в Гимарайнше на арене "Афонсу Энрикеш" (максимальная вместимость - 30 165 человек).

Формат финального турнира Лиги наций является традиционным для соревнований сборных - победители полуфиналов будут бороться за трофей, а проигравшие встретятся в матче за третье место. Если основное время не выявит лучшего, то соперники проведут два дополнительных тайма по 15 минут, в которых разрешена четвертая замена. Ничейный результат по итогам 120 минут игрового времени приведет к серии пенальти. Кроме того, во всех встречах будет использоваться система определения взятия ворот (Goal Control - 4D).

Победитель Лиги наций получит трофей и призовые в размере €10,5 млн. Финалисту достанутся €9 млн, третьей команде - €8 млн, а четвертой сборной - €7 млн. Стоит отметить, что эти суммы включают в себя по €4,5 млн, которые каждый из коллективов гарантировал себе, выиграв группу в лиге A. По €2,25 млн начисляются за первое место, еще €2,25 млн являются выплатами солидарности от УЕФА.

Звезды финального турнира Лиги наций

Окончательные заявки сборных стали известны 28 мая, в них вошли по 23 футболиста. В составе команды Португалии на турнире выступит лидер и капитан Криштиану Роналду, в сезоне-2018/19 названный самым ценным игроком чемпионата Италии. 34-летний форвард в 43 матчах за туринский "Ювентус" во всех турнирах забил 28 мячей и сделал 11 голевых передач. Также он помог своей команде выиграть титул чемпиона страны, ставший для нее восьмым подряд.

Интересным выглядит появление в португальской заявке 19-летнего Жоау Фелиша из "Бенфики". Молодой футболист группы атаки провел первый полноценный сезон на взрослом уровне, успев удивить специалистов яркой и эффективной игрой. В 43 матчах нападающий отметился 20 голами и 11 передачами.

В составе швейцарцев нет звезд мирового уровня, но эта сборная отличается запредельной самоотдачей и хорошими командными взаимодействиями. Среди подопечных главного тренера Владимира Петковича можно выделить недавнего победителя Лиги чемпионов Джердана Шакири, который провел за английский "Ливерпуль" всего 30 матчей, набрав 11 (6+5) очков по системе "гол+пас", и Гранита Джаку, чей "Арсенал" в финале Лиги Европы проиграл "Челси" со счетом 1:4. Также за сборную Швейцарии выступает бывший полузащитник российского ЦСКА Стивен Цубер. В настоящее время он играет в чемпионате Германии за "Штутгарт".

В состав сборной Англии вошли сразу три победителя Лиги чемпионов и четыре действующих чемпиона страны. Из "Ливерпуля" главный тренер команды Гарет Саутгейт вызвал Трента Александер-Арнольда, Джо Гомеса и Джордана Хендерсона, а из "Манчестер Сити" - Джона Стоунза, Кайла Уокера, Фабиана Делфа и Рахима Стерлинга.

У наставника сборной Нидерландов в заявке на финальные игры Лиги наций тоже есть игроки "Ливерпуля" - это защитник Вирджил ван Дейк, признанный лучшим футболистом финала Лиги чемпионов, и один из ведущих полузащитников английской команды Джорджиньо Вейналдум. Кроме того, в состав включен бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес. В начале прошлого сезона он перешел из российской команды в испанскую "Севилью".