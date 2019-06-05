Нурмагомедов атакует. Новый контракт российского бойца и поединок в Абу-Даби

ТАСС, 5 июня. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил о проведении поединка между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Также стало известно о новом контракте российского спортсмена, точное количество боев по новому договору не разглашается.

Порье является временным чемпионом UFC и заслужил право быть официальным претендентом на полноценный титул в легком весе. Американец имеет пять побед подряд. Он одолел чемпиона UFC в полулегком весе Макса Холлоуэя, бывшего чемпиона организации в легком весе Эдди Альвареса, Джастина Гейджи, еще одного титулованного легковеса Энтони Петтиса, а также Джима Миллера.

В последний раз Порье проигрывал в 2016 году, тогда он уступил нокаутом Майклу Джонсону. Американец выступает в UFC с 2011 года. В 2014 году Порье проиграл техническим нокаутом ирландцу Конору Макгрегору. Во всех пяти своих последних поединках американец получал бонус от UFC за "Бой вечера" или за "Выступление вечера".

О том, что Порье является основным кандидатом на бой с Нурмагомедовым, было известно достаточно давно. Однако руководство UFC и команды спортсменов сохраняли интригу до официального объявления.

Порье заслужил, но были варианты

За несколько дней до официальной информации о поединке между Нурмагомедовым и Порье командой россиянина обсуждались другие варианты соперников на 7 сентября.

"Идет подготовка к трем соперникам, - сообщал отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. - Это [Тони] Фергюсон, Конор [Макгрегор] и Дастин Порье. В главном бою вечера 7 сентября будет Хабиб, он готовится к любому из них. Однако Порье заслужил этот поединок".

Менеджеры Нурмагомедова отмечали, что окончательные договоренности не достигнуты и ведутся активные переговоры. Варианты с Фергюсоном и Макгрегором смотрелись менее реальными. Американец проведет поединок против Дональда Серроне 8 июня, а ирландец травмировал руку. Оба этих фактора делали возможность встречи бойцов с Нурмагомедовым минимальной.

На поединок россиянина с Порье заготовлена особая тактика. Также тренерский штаб отметил, что хочет сделать акцент на бой в стойке.

Бойцы из команды Нурмагомедова тоже в деле

Одним из главных условий для участия Нурмагомедова в следующем бою UFC была организация поединков для Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова. Им должны были предоставить возможность выйти на ринг или в один день с чемпионом, или раньше.

Данное условие выполнили, когда Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) сократила сроки дисквалификаций обоих бойцов. Это позволит им выступить на турнире в Абу-Даби.

Как сообщил ТАСС менеджер спортсменов Ризван Магомедов, в турнире также примет участие Ислам Махачев. На данный момент соперники для всех бойцов подбираются, утвержденных оппонентов нет.

Новый контракт и три боя

Нурмагомедов перед объявлением о своем выступлении на турнире в Абу-Даби подписал новый контракт с UFC. Он рассчитан на несколько боев, точное их число пока не разглашается.

Россиянин планирует выступить в сентябре и декабре 2019 года, а также - в начале 2020 года. При этом UFC рассматривает вариант, при котором одним из поединков станет реванш с Макгрегором. Также в качестве потенциального оппонента рассматривается Фергюсон.

Ранее сам Нурмагомедов заявлял, что завершит карьеру после 30-й победы. На счету спортсмена сейчас 27 побед и ни одного поражения.