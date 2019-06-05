Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

ТАСС, 5 июня. Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

Юханссон возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Он является рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту.

При Юханссоне Россия впервые в истории получила право на проведение финала еврокубка. В 1999 году московский стадион "Лужники" принял финальный матч Кубка УЕФА между итальянской "Пармой" и французским "Марселем" (3:0). В этом же году Юханссон стал кавалером российского ордена Дружбы.

Юханссон также занимал пост вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), в 1998 году был кандидатом на пост главы организации, но уступил Йозефу Блаттеру. В 2005 году он был удостоен золотой медали за выдающиеся заслуги перед шведской культурой, наукой и обществом - Иллис Кворум.

Трофей Юношеской лиги УЕФА в 2013 году был назван в честь Юханссона.