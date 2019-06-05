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Конгресс ФИФА почтил память бывшего президента УЕФА Юханссона минутой молчания

Юханссон скончался во вторник вечером после непродолжительной болезни

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) почтил память бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарта Юханссона минутой молчания. Заседание конгресса проходит в среду в Париже.

Юханссон скончался во вторник вечером в возрасте 89 лет после непродолжительной болезни.

"Я попрошу вас подняться и почтить минутой молчания память почетного президента УЕФА Леннарта Юханссона", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Юханссон возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год.

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