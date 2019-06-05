{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФИФА и УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью Юханссона

Глава ФИФА Джанни Инфантино отметил, что Юханссон всегда был примером для подражания

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразили соболезнования в связи со смертью бывшего президента УЕФА шведа Леннарта Юханссона. Об этом сообщают пресс-службы организаций.

Юханссон скончался во вторник вечером в возрасте 89 лет после непродолжительной болезни.

"Мое сердце разбито новостью о смерти Юханссона, он был другом и бесценным источником мудрости и вдохновения. Леннарт всегда был примером для подражания, образцом профессионализма и человечности", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

"В УЕФА все опечалены новостью о смерти нашего бывшего президента Леннарта Юханссона. Выражаем соболезнования семье и друзьям Леннарта. Это большая потеря для футбола", - говорится в сообщении УЕФА.

Юханссон возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Он является рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту.

Боксер Федор Чудинов проведет бой на Красной площади в июле
Соперник россиянина пока не определен
Читать полностью