ФИФА и УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью Юханссона

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразили соболезнования в связи со смертью бывшего президента УЕФА шведа Леннарта Юханссона. Об этом сообщают пресс-службы организаций.

Юханссон скончался во вторник вечером в возрасте 89 лет после непродолжительной болезни.

"Мое сердце разбито новостью о смерти Юханссона, он был другом и бесценным источником мудрости и вдохновения. Леннарт всегда был примером для подражания, образцом профессионализма и человечности", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

"В УЕФА все опечалены новостью о смерти нашего бывшего президента Леннарта Юханссона. Выражаем соболезнования семье и друзьям Леннарта. Это большая потеря для футбола", - говорится в сообщении УЕФА.

Юханссон возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Он является рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту.