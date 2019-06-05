Около 280 российских спортсменов примут участие в летней Универсиаде в Неаполе

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Около 280 российских спортсменов станут участниками летней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Неаполе. Об этом ТАСС в среду рассказал президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Российская делегация на Универсиаде-2017 состояла из 517 человек, из которых 348 - спортсмены. При этом в соревнованиях не принимали участие российские легкоатлеты. Российские спортсмены завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном медальном зачете.

"Около 280 спортсменов примут участие в летней Универсиаде в Неаполе, всего состав делегации составит 361 человек. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях во всех видах спорта, кроме легкой атлетики. К сожалению, из-за статуса Всероссийской федерации легкой атлетики россияне не могут выступать под своим флагом, а выступление в нейтральном статусе на Универсиаде не предусмотрено", - сказал Сейранов.

"Основная часть российских спортсменов вылетит в Неаполь 29-30 июня. Оформлением виз занимаются федерации, но проблем у нас не должно быть. У многих есть многолетние визы, всем сделаны официальные приглашения в страну для участия в Универсиаде", - добавил Сейранов.

Сокращение квот

По словам президента Российского студенческого спортивного союза, уменьшение количества участников по сравнению с прошлой Универсиадой связано с сокращением квот в ряде видов спорта.

"Все квоты на Универсиаду жестко расписаны, в каждом виде спорта для всех участников они сокращены до невозможности. Например, в стрельбе разыгрывается 15 комплектов медалей, а привезти можно только четырех мужчин и девушек. Такое ужесточение квот произошло из-за сложностей с проживанием спортсменов. На Универсиаде в Италии будут организованы три кластера, например, спортсмены, которые будут соревноваться в Неаполе, будут жить на круизном лайнере", - пояснил собеседник агентства.

"Никогда не было такого, чтобы для соревнований по художественной гимнастике можно было заявить только пять человек, без шестой запасной. И в индивидуальных соревнованиях по легкой атлетике будут участвовать не две спортсменки от каждой страны, а по одной. Но все страны находятся в одинаковых условиях", - добавил Сейранов.

Универсиада в Неаполе пройдет с 3 по 14 июля.

Первая летняя Универсиада прошла в 1959 году в итальянском Турине, хотя различные международные студенческие соревнования - летние чемпионаты мира среди студентов, университетские игры, спортивные фестивали молодежи и студентов - проводились с 1923 года. В 1973 году летняя Универсиада прошла в Москве, в 2013 году - в Казани.