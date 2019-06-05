Чемпион UFC Нурмагомедов планирует провести два боя в 2019 году

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов планирует провести два боя в текущем году. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Ранее стало известно, что боец подписал новый контракт с UFC. Ближайший поединок россиянин проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье.

"Контракт подписан на несколько боев, - сказал Магомедов. - Таких финансовых условий еще не было в истории UFC. Хабиб планирует провести три поединка. В Абу-Даби в сентябре, потом в декабре и в начале следующего года".

Нурмагомедов завоевал пояс 7 апреля 2018 года, победив решением судей американца Эла Яквинту и став первым россиянином - чемпионом UFC. Всего в активе спортсмена 27 боев, во всех из которых он одержал победы.