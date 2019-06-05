Все матчи под эгидой УЕФА на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о Юханссоне

ТАСС, 5 июня. Матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые пройдут на текущей неделе, начнутся с минуты молчания в память о бывшем президенте организации Леннарте Юханссоне. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"УЕФА и весь европейский футбол глубоко опечалены кончиной Юханссона. Я выражаю искренние соболезнования его семье и близким, а также Шведскому футбольном союзу, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - Он был преданным слугой футбола, который вложил свое сердце в игру. Он навсегда останется в памяти как дальновидный лидер, как архитектор Лиги чемпионов, мировой футбол всегда будет благодарен ему за все, чего он добился".

Под эгидой УЕФА на этой неделе пройдут матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, где, в частности, сборная России сыграет с командой Сан-Марино в субботу в Саранске. Также в среду и четверг пройдут полуфиналы Лиги наций, в которых португальцы встретятся со швейцарцами, а голландцы - с англичанами.

Юханссон возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Он является рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту.