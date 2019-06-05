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Боксер Федор Чудинов проведет бой на Красной площади в июле

Соперник россиянина пока не определен

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский боксер Федор Чудинов проведет поединок на Красной площади в рамках Международного дня бокса. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Федор Чудинов проведет бой на Красной площади. На кону будет стоять региональный титул, соперники подбираются", - сказал собеседник агентства.

Чудинов в мае досрочно победил доминиканца Рафаэля Бежарана. Всего на его счету 20 побед (14 нокаутом) и два поражения.

Международный день бокса пройдет на Красной площади с 20 по 22 июля.

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