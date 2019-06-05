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Наследие ЧМ-2018

Инфантино по-русски поблагодарил Россию за проведение ЧМ-2018

Глава ФИФА отметил, что в дни турнира в стране царил настоящий праздник
Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино AP Photo/Alessandra Tarantino
Описание
Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино
© AP Photo/Alessandra Tarantino

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по-русски поблагодарил Россию за организацию и проведение чемпионата мира 2018 года. Об этом Инфантино сказал во время заседания конгресса ФИФА в Париже.

"В прошлом году в России был лучший в истории чемпионат мира. Были разговоры, что это страна насилия и бюрократии, но все получилось совершенно иначе: там царил настоящий праздник, потому что чемпионат мира объединяет мир. И мы хотим сказать огромное спасибо России. Спасибо (сказал он по-русски - прим. ТАСС) за то, что вы так потрясающе организовали чемпионат мира", - сказал функционер.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Победу одержала сборная Франции, обыграв в финале хорватов со счетом 4:2.

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