Инфантино: в ФИФА больше нет места коррупции

На конгрессе ФИФА пройдут выборы президента организации. Инфантино является единственным кандидатом на этот пост. Он возглавляет организацию с февраля 2016 года, сменив в этой должности Йозефа Блаттера, который покинул пост в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала.

"Резерв ФИФА составлял $1 млрд, я пришел с программой развития, которую много критиковали за то, что придется потратить много денег, но я гордостью сообщаю, что резервы теперь составляют $2,750 млрд. Сегодня все открыто, посмотрите на нашу финансовую отчетность, систему управления - это увесистые брошюры, но зато там есть вся информация, сегодня в ФИФА невозможно что-то провернуть тайком, - сказал Инфантино. - Теперь невозможно сделать что-то с нашими доходами, что не будет соответствовать нормам этики, мы точно понимаем источник дохода и знаем, на что идет каждый доллар. В ФИФА больше нет места коррупции, у нас нулевая терпимость к этим явлениям, мы себе этого больше никогда не позволим".

"ФИФА не занимается зарабатыванием денег, но нам нужны средства для развития футбола, мы не должны стесняться того, что генерируем прибыль и перераспределяем ее. Почему мы не можем получать больше доходов, если мы хотим инвестировать в футбол? Именно этим мы хотим заниматься, чтобы инвестировать в 211 стран по всему миру", - добавил он.