Инфантино: ФИФА хочет, чтобы на ЧМ-2026 был представлен весь мир

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Решение Международной федерации футбола (ФИФА) о расширении количества участников чемпионата мира - 2026 до 48 стран связано с тем, что организация хочет, чтобы весь мир был представлен на турнире. Об этом заявил в среду в ходе заседания конгресса ФИФА в Париже президент организации Джанни Инфантино.

"Мы приняли решение увеличить число участников чемпионата мира с 32 до 48. Мы не сделаем это в 2022 году, но сделаем это в 2026-м, - сказал Инфантино. - Нам это необходимо, потому что у нас 211 национальных ассоциаций и мы хотим, чтобы весь мир был представлен на чемпионате мира. У нас появятся 16 дополнительных стран, которые имеют реальную возможность отобраться на чемпионат мира, они нужны нам, чтобы футбол охватывал мир, а мир представлял футбол".

Чемпионат мира - 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.