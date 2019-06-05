Вратарь клуба НХЛ "Монреаль" Ниеми подписал контракт с "Йокеритом"

ТАСС, 5 июня. Финский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Антти Ниеми подписал контракт с хельсинским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Срок контракта 35-летнего хоккеиста рассчитан на один год. Также "Йокерит" продлил контракт с финским защитником Сами Лепистё на два года.

Ниеми в НХЛ также выступал за "Чикаго", "Сан-Хосе", "Даллас", "Питтсбург" и "Флориду". Всего на его счету 464 матча в регулярных чемпионатах НХЛ. В составе команды Финляндии он становился бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Лепистё в КХЛ выступал за пражский "Лев", ярославский "Локомотив", екатеринбургский "Автомобилист" и уфимский "Салават Юлаев". Всего на его счету 431 матч в КХЛ и 211 очков (52 шайбы + 159 голевых передач). Со сборной Финляндии он дважды становился бронзовым призером Олимпиады (2010, 2014), также на его счету золотая (2011) и бронзовая медаль (2008) чемпионатов мира.