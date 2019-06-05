Инфантино: ФИФА сейчас является синонимом честности, равенства и качества

49-летний швейцарец был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года после того, как в связи с коррупционным скандалом этот пост покинул Йозеф Блаттер.

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) после изменений в руководстве стала синонимом респектабельности, честности и равенства. Такое мнение высказал глава организации Джанни Инфантино во время заседания конгресса ФИФА в Париже.

"Нам удалось преобразовать ФИФА и сделать ее совершенно новой организацией, которая стала синонимом респектабельности, честности, равенства, выполнения социальных обязательств, современного подхода к футболу, качества. Мне легко об этом говорить - да, я необъективен, я очень субъективен, - сказал Инфантино. - Если посмотреть на наши достижения за эти три года и четыре месяца, то да - мы допустили ряд ошибок, я их и сам допускал, но самое главное, что мы учимся на наших ошибках и пытаемся сделать в будущем лучше. Не ошибается тот, кто ничего не делает".

Инфантино отметил, что ФИФА ведет активную работу по борьбе с любыми формами дискриминации и отстаивает права человека.

Глава ФИФА представил отчет о проделанной работе за три года, что он возглавляет организацию. На конгрессе срок его полномочий может быть продлен на четыре года, он является единственным кандидатом на пост главы ФИФА.

"Мы боремся с любыми формами дискриминации и за права человека. И мы это делаем не на словах, а на деле", - сказал Инфантино.

"Сила футбола - в тех изменения, которые он способен принести. Так, впервые за 40 лет женщин пустили на футбольные стадионы в Иране, и это большое достижение. Если о проблемах не говорить, то ничего не будет. Все критиковали Катар, Ближний Восток, но посмотрите, чего мы добились, и все это благодаря футболу", - добавил он.