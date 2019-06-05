Инфантино: VAR символизирует прогресс и стал неотъемлемой частью футбола

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.

"Мы внедрили VAR, для меня за последние десять лет это самая большая история успеха. VAR стал неотъемлемой частью футбола, - сказал Инфантино. - Мы долго тестировали эту систему. VAR не меняет характер игры, а помогает, очищает ее, он помогает судьям, у которых очень сложная работа. Это дает больше справедливости нашей игре", - заявил Инфантино.

"Нельзя сказать, что мы живем в идеальном мире, но мы подошли к нему вплотную. Если посмотреть в словаре слово "прогресс", то вы увидите определение - лучше, чем раньше. Вот и мы хотим быть лучше и добиваться прогресса. Эти изменения оказались правильными", - добавил президент ФИФА.