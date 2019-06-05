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Прибыль ФИФА в 2018 году благодаря ЧМ в России составила $1,8 млрд

Доходы организации в прошлом году составили $4,641 млрд

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Прибыль Международной федерации футбола (ФИФА) в 2018 года составила $1,814 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете организации, который был представлен в среду на конгрессе ФИФА в Париже.

Доходы ФИФА в прошлом году составили $4,641 млрд, главным их источником стало проведение в России чемпионата мира. Отмечается, что турнир в России стал самым прибыльным в истории организации.

Прибыль позволила увеличить резервы организации до $2,750 млрд. Три года назад этот показатель равнялся $1 млрд.

За период 2015-2018 гг. доход ФИФА составил $6,421 млрд, 83 процента дохода принес чемпионат мира в России.

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