Марадона заявил, что готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 5 июня. Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что мог бы на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" привести английский клуб к новым победам. Слова спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Fourfourtwo.

"Если "Манчестер Юнайтед" нуждается в тренере, то я человек, который может им стать", - сказал 58-летний аргентинец. - Я знаю, что они продают много футболок клуба по всему миру, но гораздо важнее выигрывать трофеи. Я могу сделать это для них".

"Манчестер Юнайтед" так долго был моей любимой английской командой. Так много отличных игроков и отличная команда под руководством Алекса Фергюсона. Но теперь я должен сказать эти слова "Манчестер Сити". Я знаю, что ты не должен именно так менять свои предпочтения, но все это из-за Серхио Агуэро", - добавил Марадона.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012), 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года покинул этот пост. В сезоне-2018/19 возглавлял мексиканский футбольный клуб "Дорадос".