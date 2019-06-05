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Конгресс ФИФА не стал обсуждать вопрос увеличения числа участников ЧМ-2022

Заседание конгресса проходит в среду в Париже

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не стал обсуждать вопрос увеличения числа участников чемпионата мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.

Заседание конгресса ФИФА проходит в среду в Париже.

Решение не увеличивать число участников предстоящего чемпионата мира ФИФА озвучил еще в мае.

"Мы старались, но не смогли увеличить количество команд чемпионата мира 2022 года. После тщательного анализа мы пришли к выводу, что это невозможно. Но в 2026 году на чемпионате мира будет 48 команд", - сказал глава ФИФА Джанни Инфантино.

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