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Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Он был единственным кандидатом на этот пост
Глава ФИФА Джанни Инфантино AP Photo/Alessandra Tarantino
Описание
Глава ФИФА Джанни Инфантино
© AP Photo/Alessandra Tarantino

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Швейцарец Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола (ФИФА) на новый четырехлетний срок. Такое решение было принято в среду на конгрессе организации в Париже.

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Делегаты конгресса ФИФА поддержали предложение совета организации отказаться от бумажного голосования, переизбрав Инфантино путем аккламации - его кандидатуру они поддержали с помощью аплодисментов.

"Спасибо всем - членам моей семьи, друзьям, тем, кто меня любит и ненавидит. Сегодня я люблю вас всех, - сказал Инфантино. - Спасибо членам совета, вице-президентам, легендам футбола, для меня огромная честь работать в ФИФА, это моя роль. Я буду продолжать любить футбол и работать с вами и для вас, с футболом и для футбола".

49-летний Инфантино являлся единственным кандидатом на пост президента ФИФА. Он возглавляет организацию с февраля 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала.

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