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Инфантино пообещал революцию в вопросе трансферов футболистов

Глава ФИФА считает, что переходы игроков из одного клуба в другой должны быть максимально прозрачными

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пообещал провести кардинальную реформу, касающуюся трансферов футболистов. Об этом заявил в среду после переизбрания на пост президента организации.

На конгрессе ФИФА в среду прошли выборы президента организации, Инфантино был единственным кандидатом на этот пост. Швейцарец возглавляет организацию с февраля 2016 года.

"Нас ждет реформа трансферов. Это будет реальная реформа, я бы даже назвал это революцией, которая необходима. Прозрачными должны быть не только счета ФИФА, но и переходы футболистов из одного клуба в другой", - заявил Инфантино.

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Инфантино, Джанни
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