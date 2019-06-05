Гилерме: капитану сборной РФ по футболу Дзюбе не хватает скорости, чтобы быть вратарем

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 июня. /ТАСС/. Нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе не хватает скорости, чтобы играть на позиции вратаря. Такое мнение в разговоре с журналистами после завершения тренировки высказал голкипер национальной команды Маринато Гилерме.

Дзюба на тренировках сборной России иногда встает в ворота.

"Работа с тремя и четырьмя вратарями в сборной не отличается, - сказал Гилерме. - Все одинаково, работаем по парам. С Песьяковым хорошо общаемся - игрок, который подпадает в сборную, попадает не просто так. Пока не знаем, кто сыграет против сборной Сан-Марино".

"Нет зависти к тем, кто в отпуске. Мы уже привыкли к этому", - отметил он.

"[Артем] Дзюба хочет брать уроки вратарского мастерства, но не может. Чего ему не хватает? Он медленный" - сказал голкипер, также отметив, что не общается с бывшим вратарем и капитаном национальной команды Игорем Акинфеевым. "Но я читаю его интервью, он всегда поддерживает сборную", - добавил Гилерме.

Ближайшие матчи сборная России проведет 8 и 11 июня против команд Сан-Марино и Кипра. Эти встречи пройдут в Саранске и Нижнем Новгороде соответственно.