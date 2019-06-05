Курбан Бердыев покинул пост главного тренера ФК "Рубин"

КАЗАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Курбан Бердыев покинул пост главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" до срока истечения контракта. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе клуба.

"Сегодня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть "Рубин"", - сказали в пресс-службе.

Бердыев возглавлял клуб в период с 2001 по 2013 год, в 2017 году он вернулся в "Рубин". Под его руководством клуб выиграл чемпионат России в 2008 и 2009 годах, а также кубок страны (2012) и дважды - Суперкубок России (2010, 2012).