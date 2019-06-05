Футболист Бакаев заявил, что приехал в сборную России не знакомиться, а играть

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 июня. /ТАСС/. Полузащитник тульского футбольного клуба "Арсенал" Зелимхан Бакаев заявил, что приехал в сборную России не знакомиться, а чтобы принять участие в ближайших матчах. Об этом он рассказал в среду в разговоре с журналистами после завершения тренировки на базе в Новогорске.

"В первый раз в сборной, всегда хотел сюда попасть. Уже привык, адаптировался, - сказал 22-летний Бакаев. - [Станислав] Черчесов строгий, но он поддерживает хорошее настроение в команде".

На вопрос о том, нет ли у него зависти к находящимся в отпуске партнерам по "Арсеналу", в котором он в прошлом сезоне выступал на правах аренды из "Спартака", он ответил: "У тех, кто не попал в сборную, должна быть зависть к нам".

"Хочу выйти [на поле] и сыграть, я пришел в сборную не знакомиться, а играть, - отметил Бакаев. - Выпустят - сыграю. Нет - буду работать еще больше".

По словам полузащитника, команда очень серьезно готовится к матчу против сборной Сан-Марино, несмотря на то, что ее относят к футбольным "карликам". "Приложим максимальные усилия, чтобы выиграть как можно крупнее" - резюмировал он.

Ближайшие матчи сборная России проведет 8 и 11 июня против команд Сан-Марино и Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Эти встречи пройдут в Саранске и Нижнем Новгороде соответственно.