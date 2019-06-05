Агент Дацюка: хоккеист мог продолжить карьеру только в "Автомобилисте" или "Детройте"

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион Павел Дацюк, подписавший контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист", рассматривал только два варианта продолжения своей карьеры - в екатеринбургском клубе или в "Детройте". Об этом ТАСС рассказал агент игрока Дэн Мильштейн.

В среду "Автомобилист" объявил о подписании контракта с 40-летним Дацюком на один год. С 2016 по 2019 год форвард выступал за СКА. В Екатеринбурге Дацюк выступал за вторую команду "Автомобилиста" (1994-1996), "Спартак" (1996-1997), "Динамо-Энергию" (1997-2000).

"Было очень много звонков к Павлу от клубов, ко мне во время преддрафтовых тестов подходили генменеджеры клубов. Но сам он если бы захотел вернуться в Национальную хоккейную лигу, то только в "Детройт". В России же он рассматривал только вариант с "Автомобилистом", хотя другие предложения тоже были", - сказал Мильштейн.

По словам агента, вопрос о продолжении карьеры будет рассматриваться по истечении контракта с "Автомобилистом". "Что касается его решения вернуться в Екатеринбург, то в своем Twitter я привел, скорее именно его слова о том, что он едет домой", - отметил Мильштейн.

Дацюк является двукратным обладателем Кубка Стэнли и членом "Тройного золотого клуба", куда входят хоккеисты, выигравшие Кубок Стэнли, Олимпиаду и чемпионат мира.