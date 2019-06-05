Специальные шаттлы развезут болельщиков после матча сборной России по футболу в Саранске

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Власти Саранска организуют дополнительные автобусы для болельщиков после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными России и Сан-Марино. Об этом ТАСС в среду рассказал мэр города Петр Тултаев.

Россияне сыграют в Саранске с командой Сан-Марино 8 июня, начало игры - 19:00 мск.

"Для нас это дело чести и престижа, как и во время чемпионата мира, мы хотим не просто провести футбольный матч, а организовать настоящий праздник спорта, - сказал Тултаев. - У нас небольшой город, но это может быть преимуществом, с точки зрения доступности у нас все рядом. Мы предусмотрели три зоны гостеприимства в центральной части города: у нас есть великолепные парки, будет организованы концертные площадки, будем готовить шашлык и другие традиционные угощения для болельщиков. На самой территории стадиона также будут установлены концертные площадки, так что люди скучать не будут".

"Как выяснилось, основная масса болельщиков приезжает на своем транспорте: для них предусмотрены бесплатные парковки, которые были построены к чемпионату мира и находятся в шаговой доступности от стадиона, там будут дежурить волонтеры. Общественный транспорт будет работать в усиленном режиме, он ходит с 6:00 до полуночи. После матча от стадиона мы будем развозить болельщиков на шаттлах в разные микрорайоны города", - подчеркнул Тултаев.

Удобство и безопасность - превыше всего

Администрация Саранска готовит город для встречи гостей, усиливая меры безопасности и организовывая дополнительные удобства.

"Безопасность превыше всего, это наш приоритет, поэтому меры будут усилены. Полиция знает свое дело, они будут работать вежливо и корректно, чтобы не доставлять людям хлопот, как это было на чемпионате мира", - добавил Тултаев.

"Мы готовимся и делаем все, чтобы в городе было чисто, удобно, чтобы люди не искали туалеты - все это устанавливаем. Часть улиц в центре города мы сделаем пешеходными, но это никак не скажется на работе транспорта и других служб. У нас праздничная атмосфера, я приглашаю всех, кто еще не был в Саранске", - заключил мэр города.