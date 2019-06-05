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Лига чемпионов

Чеферин назвал политическим вмешательством критику реформы ЛЧ со стороны Макрона

Президент Франции выступал против нового формата Лиги чемпионов
Президент УЕФА Александер Чеферин AP Photo/Alessandra Tarantino
Описание
Президент УЕФА Александер Чеферин
© AP Photo/Alessandra Tarantino

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Критика президентом Франции Эммануэлем Макроном реформы Лиги чемпионов по футболу является политическим вмешательством. Об этом журналистам в среду заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

В мае УЕФА на встрече в швейцарском Ньоне представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году. Согласно проекту, на групповом этапе турнира будет четыре группы по восемь команд, что позволит значительно увеличить количество матчей. Также новая система будет более благосклонна к ведущим клубам. Позднее Макрон выступил против подобной реформы.

"Важно, чтобы все политики понимали, что влияние с их стороны на спорт неприемлемо. Это все равно что, если бы я выступал против законов во Франции, это не в его [Макрона] юрисдикции говорить об этом. Это чистой воды вмешательство политики в спорт", - сказал Чеферин.

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