ХК "Автомобилист" надеется, что переход Дацюка привлечет к клубу внимание общественности

"Надо понимать, что Павел давным-давно декларировал свое намерение рано или поздно сыграть за команду из родного Екатеринбурга, за "Автомобилист", мы чувствовали его заинтересованность в том, чтобы подписать контракт именно с нами. Переговоры были не сказать, что сложные, не сказать, что легкие - нормальная стандартная процедура. Необычным был лишь статус хоккеиста, который пополнил в итоге нашу команду" - заявил Рябков.

"Дацюк - хоккеист, без преувеличения, исторического масштаба, и не только для нашего города, но для всей страны, для всего мирового хоккея, поэтому мы надеемся, что это в том числе привлечет еще большее внимание болельщиков, СМИ, общественности к "Автомобилисту". Павел будет как и все отдаваться полностью на ледовой площадке, в тренировочном процессе и будет стремиться к победам в составе "Автомобилиста", - добавил директор клуба.

Дацюк является воспитанником екатеринбургского хоккея, начал карьеру в 1996 году в местном "Спартаке", в 2000 году перешел в казанский "Ак Барс", в составе которого провел один сезон, после чего уехал в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт", в котором выступал до 2016 года. Из "Детройта" россиянин перешел в СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года, в мае этого года Дацюк объявил об уходе из петербургского клуба.

Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года и победителем чемпионата мира - 2012. В составе "Детройта" он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008).