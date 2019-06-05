Около 200 волонтеров будут работать в Саранске на матч между сборными России и Сан-Марино

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Около 200 волонтеров будут помогать в организации матча отборочного турнира чемпионата Европыпо футболу 2020 года между сборными России и Сан-Марино в Саранске. Об этом ТАСС сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Республики Мордовия.

Российская сборная сыграет в Саранске с командой Сан-Марино 8 июня, начало игры - 19:00 мск.

"На стадионе будет работать 71 волонтер, на территории перед стадионом - не менее 60, но это число может вырасти. Еще 20 человек будут помогать болельщикам на железнодорожном вокзале и в аэропорту", - сказал сотрудник центра.

После двух туров в группе I лидируют бельгийцы (6 очков), команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по 3 очка, Сан-Марино - ни одного.