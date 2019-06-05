КДК РФС дисквалифицировал тренера "Нижнего Новгорода" Черышева на один матч

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера "Нижнего Новгорода" Дмитрия Черышева на одну игру Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по итогам ответного переходного матча за право принять участие в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Крыльев Советов". Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Наставник "Нижнего Новгорода" был удален в первом тайме за то, что задержал защитника "Крыльев Советов" Виталия Денисова, когда тот вводил мяч из-за боковой линии.

"За вмешательство в действия судьи Черышев получает дисквалификацию на один матч первенства России", - сказал Григорьянц.

"Нижний Новгород" выиграл в ответном матче со счетом 1:0, но не сумел завоевать путевку в РПЛ из-за поражения в первой встрече со счетом 1:3.

Черышев входил в тренерский штаб детской команды мадридского "Реала", в которой тренировался его старший сын, полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис. Также россиянин был тренером в испанской "Севильи". Черышев тренирует "Нижний Новгород" с лета 2018 года.