Вратарь ФК "Уфа" Беленов дисквалифицирован на два матча

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал вратаря "Уфы" Александра Беленова на два матча чемпионата России. Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В концовке ответного стыкового матча за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 против "Томи" (0:1) главный арбитр Сергей Карасев показал Беленову две желтые карточки за задержку времени и удалил его с поля. После финального свистка 32-летний россиянин показал оскорбительный жест в адрес болельщиков "Томи".

"По видеоконференции принял участие в заседании Беленов, он признал, что демонстрировал этот жест. Учитывая то, что он очень дисциплинированный, мы приняли решение дисквалифицировать Беленова на два матча РПЛ с учетом автоматической дисквалификации", - сказал Григорьянц.

"Уфа" стала 14-й в турнирной таблице по итогам сезона-2018/19 и встречалась в переходных матчах с "Томью", которая заняла третью строчку в таблице первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 64 очка. По сумме двух встреч (2:0, 0:1) "Уфа" сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата России на следующий сезон.

Беленов присоединился к "Уфе" в 2017 году. В составе клуба из столицы Башкортостана игрок сыграл в 78 встречах.

КДК оштрафовал "Томь" на 35 тыс. рублей

КДК РФС также оштрафовал "Томь" на 35 тыс. рублей по итогам этого матча. "За использование болельщиками пиротехники "Томь" оштрафована на 25 тыс. рублей. Также болельщики клуба скандировали ненормативную лексику, за это полагается наказание размером в 10 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

Также КДК оштрафовал самарские "Крылья Советов" на 10 тыс. рублей по итогам переходного матча с "Нижним Новгородом", болельщики клуба бросали посторонние предметы на поле. По итогам двух переходных матчей (3:1, 0:1) клуб из Самары сохранил право выступать в следующем сезоне РПЛ.