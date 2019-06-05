Инфантино не видит ничего предосудительного в критике со стороны Платини

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не видит проблем в критике со стороны бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. Об этом Инфантино заявил в среду после переизбрания на пост президента организации.

На конгрессе ФИФА в Париже в среду прошли выборы президента организации, Инфантино был единственным кандидатом на этот пост. Интервью Платини с критикой в адрес Инфантино вышло перед конгрессом. В нем экс-глава УЕФА заявил, что его бывший коллега нелегитимно занимает свой пост.

"Мы живем в странах, где ты можешь свободно выразить свое мнение, и это замечательно, - сказал Инфантино. - Что я могу сказать? Мы работали вместе девять лет и сделали многое в УЕФА. Каждый волен сам выбирать свою судьбу, но все мы ограничены правилами и законами, и если ты хочешь быть частью футбола, то должен уважать правила".

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, руководившим ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию француза, оставив в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.