Инфантино намерен сделать соревновательный календарь ФИФА менее "европейским"

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ближайшие четыре года работы намерен создать соревновательный календарь, который не будет составляться исключительно в интересах европейских клубов. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду после переизбрания на новый срок.

Полномочия Инфантино были продлены решением конгресса ФИФА, который в среду прошел в Париже.

"Чего бы я хотел добиться за свой следующий срок? Можно я отвечу на этот вопрос через четыре года? Могу сказать, что международный календарь матчей - одна из тем, которой я намерен уделить большое внимание. Сейчас календарь очень евроцентричен, я и сам отстаивал интересы европейских клубов, работая в УЕФА", - сказал Инфантино.

"Но теперь мне бы хотелось, чтобы международный календарь стал более глобальным, чтобы его определяла не только Европа. А для этого надо начать думать о том, как развивать футбол в других частях света. Надеюсь, что инвесторы из Америки, Китая или других азиатских стран начнут инвестировать не только в европейские, но и свои клубы", - добавил он.