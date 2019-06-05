Лёв выписан из больницы и вернется к работе со сборной Германии по футболу через месяц

ПАРИЖ, 5 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв выписан из больницы, к работе с командой он должен приступить через месяц. Об этом ТАСС сообщил в среду первый вице-президент Немецкого футбольного союза Райнхард Раубалль после окончания конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Париже.

59-летний немецкий специалист попал в больницу 31 мая по причине травмы, которую он получил во время тренировки.

"С ним сейчас все хорошо, он выписан из больницы. Но мы сейчас не ждем его в команде, ему все еще нужен покой. Думаю, что к работе он вернется по меньшей мере через четыре недели", - сказал Раубалль.

По причине травмы Лёв не сможет руководить сборной Германии в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Белоруссии (8 июня) и Эстонии (11 июня). Его функции будет исполнять помощник по сборной Маркус Зорг. "Я уверен, что если с его здоровьем будет все в порядке, то к следующим матчам он уже вернется и будет работать так же, как и прежде", - отметил собеседник агентства.

Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством команда дошла до финала чемпионата Европы 2008 года, а в 2012-м и 2016-м - до полуфинала. В 2010 году немцы стали бронзовыми призерами чемпионата мира, а в 2014 году в четвертый раз в своей истории стали победителями мирового первенства. На чемпионате мира 2018 года в России сборная Германии не смогла выйти из группы.