Алешин: Юханссон много делал для проведения футбольных матчей высокого уровня в Москве

Юханссон скончался во вторник вечером в возрасте 89 лет. Он возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год и является рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту. При Юханссоне Москва впервые провела финал Кубка УЕФА в 1999 году, при нем российская столица получила право проведения финала Лиги чемпионов в 2008 году.

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарт Юханссон много сделал для того, чтобы в России и Москве проходили футбольные соревнования самого высокого уровня. Такое мнение ТАСС высказал в среду бывший генеральный директор олимпийского спортивного комплекса "Лужники" Владимир Алешин.

"Это удивительный человек во всех отношениях, профессионал своего дела, который любил и футбол, и людей в футболе. Он действительно много сделал для России, Москвы и "Лужников", и с его помощью мы могли модернизироваться и соответствовать требованиям УЕФА к стадионам, - сказал Алешин. - Я 17 лет проработал в комитете УЕФА и хочу сказать, что у моих коллег по комитету и в УЕФА отношение к России было прохладным. А господин Юханссон, побывав в Москве и побеседовав с нашими функционерами, руководством города, понял, что Москва - это тот город, где УЕФА мог бы проводить важные соревнования".

По словам Алешина, Юханссона отличала скромность и интеллигентность. "Он умел находить слова, контакты с людьми разных профессий, возраста и социального положения. Он действительно был великим футбольным дипломатом, в котором не было никакого чванства, он не был бюрократом. Когда мы все собирались за столом на приемах, он вел себя очень демократично, любил выпить", - отметил он.

Юханссон также занимал пост вице-президента Международной федерации футбола, в 1998 году был кандидатом на пост главы организации, но уступил Йозефу Блаттеру. В 2005 году он был удостоен золотой медали за выдающиеся заслуги перед шведской культурой, наукой и обществом - Иллис Кворум. Трофей Юношеской лиги УЕФА в 2013 году был назван в честь Юханссона.