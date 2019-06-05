СМИ: дело по обвинению Криштиану Роналду в изнасиловании не закрыто

ТАСС, 5 июня. Дело по обвинению португальского футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании не закрыто, адвокаты предполагаемой жертвы американки Кэтрин Майорги подали жалобу в федеральный суд. Об этом в Twitter сообщил в среду журналист немецкой газеты Spiegel ("Шпигель") Рафаэль Бушманн.

Ранее сообщалось, что рассмотрение судебного иска в отношении футболиста прекращено.

В конце сентября Spiegel заявила, что Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. При этом женщина обратилась в полицию, однако ни подробностей о месте преступления, ни описания подозреваемого она не сообщила, в связи с чем расследование было приостановлено. Позднее стало известно, что полицейский департамент Лас-Вегаса возобновил расследование по делу об изнасиловании. После того, как дело получило огласку в СМИ, обвинения в изнасиловании против Роналду выдвинули еще две девушки.

Роналду перешел в "Ювентус" в июле 2018 года из мадридского "Реала" за €100 млн, став по итогам сезона чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии. 34-летний португалец также является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем трофеев Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Всего Роналду провел за национальную команду 156 матчей, забив 85 мячей.