Руководство Татарстана не подтвердило информацию об уходе Бердыева из "Рубина"

КАЗАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Руководство Республики Татарстан пока не подтвердило информацию об отставке главного тренера футбольного клуба "Рубин" Курбана Бердыева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.

Ранее в среду клуб на своем официальном сайте объявил об уходе Бердыева с поста главного тренера.

"На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке главного тренера футбольного клуба "Рубин" Курбана Бердыева не подтверждает", - сообщили в пресс-службе.

Бердыеву 66 лет, он возглавлял клуб в период с 2001 по 2013 год, в 2017 году он вернулся в "Рубин". Под его руководством казанский клуб дважды выиграл чемпионат России (2008, 2009), а также стал обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка России (2010, 2012). При Бердыеве футболисты "Рубина" принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов, дошли до 1/4 финала Лиги Европы (2014). В общей сложности под руководством тренера "Рубин" провел 533 официальных матча, в которых одержал 247 побед.