Хоккеист Кагарлицкий подписал контракт с клубом КХЛ СКА

ТАСС, 5 июня. Нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 29-летним спортсменом рассчитано на три года.

В прошедшем сезоне Кагарлицкий выступал в составе московского "Динамо", за которое провел 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 61 очко (24 шайбы + 37 передач). В плей-офф он сыграл в 11 встречах, набрав 7 очков (2+5).

Ранее Кагарлицкий играл за подмосковный "Атлант", московские "Крылья Советов", новокузнецкий "Металлург", донецкий "Донбасс" и череповецкую "Северсталь". Форвард является чемпионом мира среди юниоров.

СКА в сезоне-2018/19 занял второе место в Западной конференции, в плей-офф команда проиграла в серии 1/2 финала ЦСКА (счет в серии 3-4), который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.