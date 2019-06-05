Сборную Сан-Марино по футболу в Саранске поддержат не больше 10 болельщиков

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборную Сан-Марино по футболу на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды России в Саранске поддержат не больше 10 болельщиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Футбольной федерации Сан-Марино (FSGC).

"В нашем распоряжении есть несколько десятков билетов, но мы не ожидаем, что за командой на матчи в России и Казахстане (игры состоятся 8 и 11 июня - прим. ТАСС) последуют больше 10 болельщиков. Никаких проблем, связанных с организационными вопросами нет", - сообщили в пресс-службе федерации.

"Мы не знали, что в отеле [в котором остановится сборная Сан-Марино] во время чемпионата мира останавливалась сборная Панамы. Мы уверены, что останемся довольны местом размещения", - отметили в FSGC.

Матч между сборными России и Сан-Марино состоится в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", вместимость которой составляет 44 тыс. зрителей. Как сообщил ТАСС руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза Владимир Карпович, на игре ожидается аншлаг.

После двух туров отборочного турнира Евро-2020 в группе I лидируют бельгийцы (6 очков), команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по 3 очка, Сан-Марино - 0.