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Евро-2020

Российские арбитры Карасев и Иванов получили назначения на матчи отбора ЧЕ-2020 по футболу

Карасев будет судить матч между сборными Норвегии и Румынии, Иванов - игру сборных Латвии и Израиля

ТАСС, 5 июня. Российские бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым и Сергеем Ивановым обслужат матчи отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Карасев будет судить матч между сборными Норвегии и Румынии, который пройдет 7 июня. Ассистентами главного судьи будут Антон Аверьянов и Алексей Лунев, резервным арбитром - Виталий Мешков.

Бригада Иванова в этот же день рассудит игру сборных Латвии и Израиля. Ассистентами назначены Роман Усачев и Егор Болховитин, резервным судьей - Сергей Лапочкин.

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