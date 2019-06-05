Признание успехов. Инфантино доверили управлять мировым футболом еще четыре года

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Джанни Инфантино сохранил пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Три года назад швейцарец взял на себя роль антикризисного менеджера, и переизбрание на новый срок - признание его успехов во главе организации. Выборы президента ФИФА прошли на конгрессе организации в среду в Париже. Соперников у Инфантино не было. Все шесть континентальных конфедераций, входящих в ФИФА, еще до окончания приема заявок на участие в выборах выразили поддержку действующему главе организации, так что конкурировать с ним смысла не имело. Инфантино не дал поводов усомниться в том, что в 2016 году конгресс сделал правильный выбор: под его руководством ФИФА удалось справиться практически со всеми вызовами. Череда громких коррупционных разбирательств, которые в 2015 году привели к отставке Йозефа Блаттера, серьезно испортили репутацию ФИФА, которую часто стали назвать токсичной организацией. Восстановить доверие к ней, в том числе и со стороны спонсоров, являлось непростой задачей. ФИФА вышла из тени На это обращал внимание и Инфантино, выступая перед делегатами конгресса незадолго до начала процедуры голосования. "Сегодня же все открыто, - сказал он. - Посмотрите на нашу финансовую отчетность, систему управления. Это увесистые брошюры, но зато там есть вся информация, сегодня в ФИФА невозможно что-то провернуть тайком, заплатить что-то под столом". "Теперь невозможно сделать что-то с нашими доходами, что не будет соответствовать нормам этики. Мы точно понимаем источник дохода и знаем, на что идет каждый доллар. В ФИФА больше нет места коррупции, у нас нулевая терпимость к этим явлениям, мы себе этого больше никогда не позволим", - подчеркнул он. При этом финансовое положение ФИФА стабильно. Резервы организации за три последних года увеличились с $1 млрд до $2,75 млрд. И это несмотря на то, что по инициативе главы ФИФА была запущена дорогостоящая программа развития футбола FIFA Forward, на которую за 2016-2018 год было потрачено более $1 млрд.

Эти средства были направлены национальным федерациям, которые используют их для улучшения футбольной инфраструктуры, проведения соревнований, поддержки сборных и т. д. В следующие четыре года ФИФА планирует выделить на это $1,75 млрд. Деньги у ФИФА есть. В 2018 году чистая прибыль организации составила $1,814 млрд. Такого показателя ей удалось достигнуть во многом благодаря чемпионату мира в России, который получился самым коммерчески успешным за всю историю. Во время выступления Инфантино еще раз назвал прошлогодний чемпионат мира лучшим, по-русски поблагодарив страну за его организацию. Знание нескольких языков также положительно характеризует швейцарца. Во время выступления он использовал английский, французский, испанский и немецкий языки. А во время пресс-конференции после конгресса на один из вопросов ответил по-итальянски и сам же потом перевел его на английский. Футбол стал глобальнее К своим достижением Инфантино относит и внедрение системы видеоассистента рефери (VAR), которая впервые была использована ФИФА в прошлом году на чемпионате мира в России. "VAR не меняет характер игры, а помогает, очищает ее, он помогает судьям, у которых очень сложная работа. Это дает больше справедливости нашей игре", - заметил он. При Инфантино ФИФА приняла и важное изменение формата чемпионата мира. Начиная с 2026 года в нем будут принимать участие не 32, а 48 команд. До последнего времени рассматривался вопрос увеличения числа команд уже на чемпионате мира 2022 года в Катаре, однако в прошлом месяце было объявлено, что успеть провести реформу в столь короткие сроки уже не получится. По этой причине предложение об увеличении числа участников ближайшего чемпионата мира на конгрессе даже не обсуждалось, хотя стояло в повестке дня.