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Евро-2020

Голодец возглавила координационный совет по проведению матчей ЧЕ-2020 по футболу в РФ

В состав совета вошли 27 человек
Вице-премьер РФ Ольга Голодец Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Ольга Голодец
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец назначена председателем координационного совета по подготовке и проведению матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Заместителем председателя стал министр спорта Павел Колобков. Всего в состав совета вошли 27 человек.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссияКолобков, Павел АнатольевичЕвро-2020
Ерастова назначена заместителем министра спорта РФ Колобкова
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства
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