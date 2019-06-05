Голодец возглавила координационный совет по проведению матчей ЧЕ-2020 по футболу в РФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец назначена председателем координационного совета по подготовке и проведению матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Заместителем председателя стал министр спорта Павел Колобков. Всего в состав совета вошли 27 человек.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.