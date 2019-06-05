Матч отбора ЧЕ-2020 между сборными России и Сан-Марино рассудит шведский арбитр Аль-Хаким

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Судейская бригада из Швеции во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом назначена на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Сан-Марино. Об этом сообщила в среду пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ассистентами Аль-Хакима будут Даниэль Вернмарк и Фредрик Клювер, резервным арбитром назначен Мартин Стрембергссон.

Российская сборная сыграет в Саранске с командой Сан-Марино 8 июня, начало игры - 19:00 мск. После двух туров в группе I лидируют бельгийцы с шестью очками, команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по три очка, Сан-Марино - ни одного.