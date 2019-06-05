СМИ: иск против Месси по подозрению в мошенничестве подан в суд Испании

МАДРИД, 5 июня. /ТАСС/. Бывший сотрудник Благотворительного фонда "Лео Месси" Федерико Реттори представил иск в Национальную судебную коллегию Испании против футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси и его отца. Об этом сообщила в среду газета ABC.

По ее информации, иск также подан против самого фонда как юридического лица из-за возможных махинаций. Реттори, работавший в фонде с 2012 по 2015 год, обвиняет Месси в преступлении против государственного бюджета, мошенничестве и отмывании средств.

По утверждению бывшего сотрудника организации, средства, получаемые фондом, "изначально должны были быть направлены на социальные акции, а вместо этого они были перенаправлены на другие виды частной деятельности или счета, отличные от тех, что были заявлены данным фондом". Реттори заверяет, что Месси и его окружение использовали фонд, чтобы получать личные платежи, которые не предназначались на социальные проекты, избегая уплаты налогов.

Ранее аргентинский прокурор Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег против Месси и его отца. Прокурор просила провести проверку деятельности благотворительного фонда, который мог использоваться для отмывания средств. Как считает сторона обвинения, пожертвования, которые получал фонд, переводились на счета в офшорных зонах.

Аргентинский футболист уже имел проблемы с законом из-за неуплаты налогов. В 2017 году суд Барселоны приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Тогда он избежал тюремного заключения, заплатив штраф в €250 тыс.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. 31-летний форвард является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси пять раз признавался лучшим игроком мира.