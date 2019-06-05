Костин: ВТБ за 8 лет погасит долги ФК "Динамо" в размере порядка 5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ в течение восьми лет погасит долги московского футбольного клуба "Динамо", которые составляют порядка 5 млрд рублей. Об этом заявил в среду глава ВТБ Андрей Костин, выступая на годовом собрании акционеров в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ВТБ стал владельцем клуба в апреле 2019 года, приобретя 99,9961% обыкновенных акций ОАО "ФК Динамо-Москва" за 1 рубль.

"Это действительно так. Мы приобрели клуб за один рубль, у клуба были долги (5 млрд рублей). Эти долги будут оплачиваться восемь лет равными долями, без процентов начисления на них, что примерно означает 50-процентную скидку по этому долгу. Потому что в течение восьми лет, повторяю, никакие проценты не начисляются", - сказал Костин.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.