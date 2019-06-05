Ерастова назначена заместителем министра спорта РФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Надежда Ерастова назначена на пост заместителя министра спорта РФ Павла Колобкова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Ранее данный пост в связи с переходом на другое место работы покинула Наталья Паршикова.

"Назначить Ерастову Надежду Викторовну статс-секретарем - заместителем министра спорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ерастова, которая также является президентом Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР), стала пятым заместителем министра спорта РФ. Аналогичные должности в ведомстве также занимают Сергей Косилов, Павел Новиков, Игорь Сидоркевич и Марина Томилова.

С 2018 года Ерастова занимает пост заместителя руководителя департамента спорта Москвы.