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Ерастова назначена заместителем министра спорта РФ

Ранее данный пост покинула Наталья Паршикова
Заместитель министра спорта РФ Надежда Ерастова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Заместитель министра спорта РФ Надежда Ерастова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Надежда Ерастова назначена на пост заместителя министра спорта РФ Павла Колобкова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Ранее данный пост в связи с переходом на другое место работы покинула Наталья Паршикова.

"Назначить Ерастову Надежду Викторовну статс-секретарем - заместителем министра спорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ерастова, которая также является президентом Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР), стала пятым заместителем министра спорта РФ. Аналогичные должности в ведомстве также занимают Сергей Косилов, Павел Новиков, Игорь Сидоркевич и Марина Томилова.

С 2018 года Ерастова занимает пост заместителя руководителя департамента спорта Москвы.

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