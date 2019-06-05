Возвращение в родные края. Дацюк подписал контракт с "Автомобилистом"

"Было очень много звонков к Павлу от клубов, ко мне подходили генменеджеры клубов. Если бы он захотел вернуться в Национальную хоккейную лигу, то только в "Детройт". В России же он рассматривал только вариант с "Автомобилистом", хотя другие предложения тоже были", - сказал агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

В начале мая Дацюк объявил о завершении сотрудничества с петербургским СКА, в котором провел три года и стал обладателем Кубка Гагарина - 2017. 40-летний хоккеист покинул клуб по истечении срока действия контракта. При этом ранее Дацюк делал заявления, что собирается продолжить спортивную карьеру, не исключая возможность как возвращения в родной для него Екатеринбург, так и в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт", в котором он отыграл 14 сезонов, дважды завоевал Кубок Стэнли и был включен в сотню лучших игроков лиги за всю историю.

На данный момент столицу Урала в КХЛ представляет "Автомобилист", ставший победителем Восточной конференции регулярной части чемпионата прошлого сезона. Клуб, основанный в 2006 году, показал значительный прогресс в последних двух сезонах, продолжая ставить амбициозные задачи, но пока потолком команды остается четвертьфинал плей-офф КХЛ. В прошедшем сезоне за СКА Дацюк набрал 42 очка (12 шайб + 30 результативных передач) в регулярной части, а также отметился семью очками (1+6) в плей-офф.

"Надо понимать, что Павел давно декларировал свое намерение рано или поздно сыграть за команду из родного Екатеринбурга. Мы чувствовали его заинтересованность в том, чтобы подписать контракт именно с нами. Дацюк - хоккеист исторического масштаба, не только для нашего города, но для всей страны, для всего мирового хоккея, поэтому мы надеемся, что это привлечет еще большее внимание болельщиков, СМИ, общественности к "Автомобилисту", - заявил ТАСС в среду директор клуба Максим Рябков.

Любимец местных трибун

Дацюк родился в Свердловске, начав заниматься хоккеем в местной спортивной школе "Юность", где его тренером стал мастер спорта СССР Валерий Голоухов, также воспитавший Алексея Яшина и Николая Хабибулина. Благодаря Голоухову, которому спортсмен на протяжении карьеры не раз выражал слова благодарности, Дацюк в 1996 году попал в екатеринбургский "Спартак", где выступал под руководством другого именитого специалиста Владимира Крикунова. В своем дебютном сезоне 18-летний Дацюк провел за клуб 36 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач.

В 1997 году "Спартак" был переименован в "Динамо-Энергию", где в последующие три сезона за основную команду Дацюк отыграл 83 матча, забросив 28 шайб и отдав 38 голевых передач. В сезоне-2000/01 Крикунов ушел в казанский "Ак Барс", за ним последовал и Дацюк. Игрок и тренер могли бы пересечься и в "Автомобилисте", который Крикунов тренировал с 2016 года, но в начале прошлого сезона КХЛ специалист возглавил московское "Динамо".

По замыслу директора "Автомобилиста" Рябкова, Дацюк станет главной звездой команды в следующем сезоне для трибун екатеринбургской арены "Уралец", Дацюк также является Почетным гражданином Екатеринбурга. Кроме того, имя хоккеиста носит одна из екатеринбургских ледовых площадок ("Дацюк-Арена").

Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2012 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли, благодаря чему входит в Тройной золотой клуб.