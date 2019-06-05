Президент РФС Дюков вошел в комитет национальных ассоциаций УЕФА

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков вошел в состав комитета национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщила в среду пресс-служба РФС по итогам заседания исполкома УЕФА.

На заседании исполкома УЕФА в Баку были утверждены составы комитетов и комиссий организации. Дюков будет исполнять роль первого вице-председателя комитета.

Всего кандидаты от РФС вошли в состав 12 комитетов и комиссий УЕФА. В комитет по соревнованиям для национальных сборных вошел президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев стал председателем комитета по мини-футболу и пляжному футболу. В комитет проекта HatTrick вошел заместитель гендиректора РФС Максим Митрофанов.

Членом комитета по развитию и технической помощи стал заместитель технического директора РФС Андрей Власов, комитета лицензирования клубов - генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, медицинского комитета - председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов. В комитет по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам вошел советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев, в комитет по маркетинговым консультациям - председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев, в комитет по "фэйр-плей" и социальной ответственности - заместитель генерального секретаря РФС по международным вопросам Екатерина Федышина.

В экспертную комиссию по строительству и управлению стадионами включен Наиль Измайлов, в экспертную комиссию по судейской конвенции - член судейского комитета РФС Леонид Калошин.

Срок действия полномочий всех представителей РФС - с 1 июля 2019 года до 1 июля 2023 года.