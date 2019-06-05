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Футбол во Франции

"Пари Сен-Жермен" объявил об уходе вратаря Буффона

Контракт итальянца с клубом истекает 30 июня
Джанлуиджи Буффон EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Джанлуиджи Буффон
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 5 июня. Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский клуб "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сам Буффон сообщил, что ПСЖ хочет продлить с ним соглашение. Однако 41-летний голкипер сомневался в правильности таких действий. Действующий контракт итальянца с клубом истекает 30 июня.

"Джентльмен на поле и вне его, - говорится в сообщении клуба. - Мы желаем тебе всего наилучшего".

Буффон является четырехкратным победителем Кубка Италии и девятикратным чемпионом Италии в составе "Ювентуса". Также голкипер итальянской сборной стал чемпионом мира в 2006 году. Выступая за ПСЖ, Буффон выиграл Суперкубок Франции и чемпионат страны.

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