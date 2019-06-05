Рыбаков назначен генеральным директором ФК "Ростов"

ТАСС, 5 июня. Вадим Рыбаков назначен на пост генерального директора футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

29 мая эту должность покинул Константин Волосов.

В заявлении клуба отмечается, что у 47-летнего Рыбакова есть высшее образование и большой управленческий опыт. Ранее он возглавлял инвестиционную компанию "Южный Капитал", владельцем которой является президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.

В завершившемся сезоне "Ростов" занял девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко.